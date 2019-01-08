С четверга в Красноярск нагрянут 20-градусные морозы

8 Янв. 2019 2019-01-08T13:50:31+03:00

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На этой неделе в Красноярск вернутся 20-градусные морозы. Как рассказали сотрудники гидрометцентра, холодать начнет уже 10 января. Итак, начиная со вторника по четверг, в светлое время суток ожидается всего минус 5. Самой теплой выдастся ночь с 9 на 10 января, будет только минус 7.

Зато следующая окажется куда морознее. Столбики термометров опустятся до отметки минус 23 градуса. Соответственно, днем в пятницу уже минус 20, ночью минус 24. В субботу в светлое время суток минус 15, в темное минус 27. В воскресенье минус 20-26.

- Для января, середины зимы минус 20 – это отличная погода, - комментируют в соцсетях. – И на лыжах можно покататься, и на коньках, съездить на Татышев или Гремячую гриву. Главное, чтобы не все минус 40.

Тем не менее не забываем утепляться. С новыми морозами нас!