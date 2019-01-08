2019-01-08T13:50:31+03:00
Общество

С четверга в Красноярск нагрянут 20-градусные морозы

Утепляйся, кто может!
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
С четверга в Красноярск нагрянут 20-градусные морозы.С четверга в Красноярск нагрянут 20-градусные морозы.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

На этой неделе в Красноярск вернутся 20-градусные морозы. Как рассказали сотрудники гидрометцентра, холодать начнет уже 10 января. Итак, начиная со вторника по четверг, в светлое время суток ожидается всего минус 5. Самой теплой выдастся ночь с 9 на 10 января, будет только минус 7.

Зато следующая окажется куда морознее. Столбики термометров опустятся до отметки минус 23 градуса. Соответственно, днем в пятницу уже минус 20, ночью минус 24. В субботу в светлое время суток минус 15, в темное минус 27. В воскресенье минус 20-26.

- Для января, середины зимы минус 20 – это отличная погода, - комментируют в соцсетях. – И на лыжах можно покататься, и на коньках, съездить на Татышев или Гремячую гриву. Главное, чтобы не все минус 40.

Тем не менее не забываем утепляться. С новыми морозами нас!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Заброшенный авиационный ангар на красноярской Взлетке начали сносить
Каток в Татышев-парке Красноярска закроют 9 января
Появилось видео спасения людей из горящей квартиры в Норильске инспекторами ДПС
«Ипполит нынче не тот»: утопивший джип в протоке Енисея позабавил соцсети
Мусорный коллапс в Шарыпове: с 9 января из домов могут перестать вывозить отходы
Рождественскую экскурсию для учеников своей школы провел мэр Красноярска
Ждет чуда. В Красноярске преданного пса после смерти хозяйки бросили в приюте
Не врут календари! Дмитрий Аленичев высказался о морозном матче в Красноярске
Заклинило подъемник: на горнолыжной базе в Хакасии 150 человек на час застряли в воздухе
Водитель Honda устроил массовое ДТП на трассе под Красноярском
Известен список игроков, которые могут покинуть ФК «Енисей»
«Нет никакой концепции»: депутат раскритиковал организацию главной елки Красноярска
Погода плохая, а настроение хорошее: на Таймыре водители устроили новогодний флешмоб «Северное автосияние»
Полицейские устроили новогоднюю лыжную гонку в -27 градусов
Роспотребнадзор рассказал красноярцам, как правильно выбрать алкоголь
30 миллионов рублей потратит Красноярск на ремонт скверов в период Универсиады
Под Дивногорском спасатели выручили из беды замерзающую на трассе семью с четырьмя детьми
«Строит планы на новые поездки»: родные рассказали о здоровье красноярской путешественницы бабы Лены
Аристократ среди лимонов: красноярка вырастила на подоконнике 800-граммовый лимон
Теплая и ветренная неделя пришла в Красноярск
Один серый, другой белый: в мэрии рассказали, как должны выглядеть киоски в Красноярске
В Красноярске на проспекте Мира установили новые таблички с адресами домов
В Красноярском крае конфисковано опасных детских товаров на 136 тысяч рублей
В Туве вор выбросил дорогую куртку, когда рассмотрел, что она женская
В аэропорту Красноярска туристов проверяют, какие вирусы они привезли из жарких стран