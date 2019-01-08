2019-01-08T11:39:39+03:00
Общество

Каток в Татышев-парке Красноярска закроют 9 января

Но только на сутки
Ася ЖУКОВА
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Каток в Татышев-парке Красноярска закроют 9 января.Каток в Татышев-парке Красноярска закроют 9 января.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Главный каток Красноярска – на Татышев-парке – закрывается в первый рабочий день нового года, 9 января. Об этом сообщила пресс-секретарь «Центра социальных проектов» Екатерина Суворова.

Самый большой каток города (в 17 тысяч квадратных метров) временно не сможет принимать посетителей. 9 января здесь планируется обновить лед и убрать скопившийся по периметру снег.

Площадка откроется уже на следующий день, 10 января. Напомним, она работает ежедневно с 11.00 до 23.00. Выдача коньков до 22.00.

КОНКРЕТНО

Стоимость проката коньков и посещения катка:

Входной билет – 80 рублей (для детей до 7 лет выход на лед бесплатный).

Прокат одной пары коньков – 110 рублей в час (если захотите провести на катке больше времени, то придется продлить аренду коньков).

Услуга заточки – 120 рублей.

Услуга камеры хранения – 20 рублей.

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