Каток в Татышев-парке Красноярска закроют 9 января
Главный каток Красноярска – на Татышев-парке – закрывается в первый рабочий день нового года, 9 января. Об этом сообщила пресс-секретарь «Центра социальных проектов» Екатерина Суворова.
Самый большой каток города (в 17 тысяч квадратных метров) временно не сможет принимать посетителей. 9 января здесь планируется обновить лед и убрать скопившийся по периметру снег.
Площадка откроется уже на следующий день, 10 января. Напомним, она работает ежедневно с 11.00 до 23.00. Выдача коньков до 22.00.
КОНКРЕТНО
Стоимость проката коньков и посещения катка:
Входной билет – 80 рублей (для детей до 7 лет выход на лед бесплатный).
Прокат одной пары коньков – 110 рублей в час (если захотите провести на катке больше времени, то придется продлить аренду коньков).
Услуга заточки – 120 рублей.
Услуга камеры хранения – 20 рублей.