8 Янв. 2019 2019-01-08T11:20:40+03:00

Появилось видео спасения людей из горящей квартиры в Норильске инспекторами ДПС. Фото и видео: пресс-служба ГИБДД.

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- Парни, очень сильно задымление. На четвертом этаже люди, надо оттуда выводить! - двое полицейских из Норильска (Красноярского края) стали свидетелями страшного пожара.

И не просто свидетелями – помогли спасти людей. За это приказом министра МЧС России их наградили медалями «За отвагу на пожаре». Сегодня видео случившегося опубликовали в официальной группе ГИБДД в соцсетях.

Все произошло 12 ноября. Лейтенанты полиции Антон Беденко и Владимир Пальцев патрулировали улицы. Вдруг увидели: из окна пятиэтажки валит дым. Сориентировались мгновенно: вызвали пожарных, подкрепление. И тут же кинулись в подъезд. Полыхала квартира на третьем этаже.

Мужчину спасают из горящей квартиры .Сотрудники Отдельной роты ДПС ГИБДД ОМВД России по г. Норильску оказали помощь в спасении людей во время пожара.

Лестничные пролеты были заполнены дымом. Не теряя ни минуты, взломали дверь. Как выяснилось, внутри был хозяин, мужчина не успел выбраться. Полицейские вывели погорельца на воздух. Оказавшись вне опасности, тот сообщил: был в квартире не один, там женщина.

- К тому моменту уже подъехали сотрудники МЧС, они успели ликвидировать огонь и эвакуировать пострадавшую. А другие полицейские в это время помогли спастись другим жильцам, - рассказали в пресс-службе краевого главка.