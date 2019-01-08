«Ипполит нынче не тот»: утопивший джип в протоке Енисея позабавил соцсети
Жителя Красноярска, утопившего свой внедорожник в Абаканской протоке Енисея, подняли на смех в соцсетях. Снимки черной иномарки, «нырнувшей» в воду, появились сегодня в паблике ЧП – Красноярск.
Судя по фото, все случилось в районе улицы Судостроительной. Как сообщили очевидцы ЧП, водитель был пьян. Прибывшие на место инспекторы составили на него протокол. А вот машину пришлось поднимать сотрудникам МЧС.
Вот что пишут в соцсетях о произошедшем:
- Веселые ребята, ещё всех звали к себе пить дальше. Только, когда полиция приехала с МЧС, расстроенные вылезали.
- Настолько суровы, что купаются зимой, не выходя из машины?
- «С лёгким паром». Продолжение.
- Ипполит нынче не тот.
- Может, он так рыбку ловит?
- Это же land cruiser, а не water cruiser.
- Брод искал неудачно?
- Красиво плывет.
- Кто-то 31-го в баню, кто-то в протоку, каждому свое…