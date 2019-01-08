2019-01-08T09:50:50+03:00
Происшествия

«Ипполит нынче не тот»: утопивший джип в протоке Енисея позабавил соцсети

Сам водитель выжил, а вот машину поднимали сотрудники МЧС
Ася ЖУКОВА
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Водителя, утопившего джип в протоке Енисея, подняли на смех в соцсетях. Фото: ЧП - Красноярск.Водителя, утопившего джип в протоке Енисея, подняли на смех в соцсетях. Фото: ЧП - Красноярск.
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Жителя Красноярска, утопившего свой внедорожник в Абаканской протоке Енисея, подняли на смех в соцсетях. Снимки черной иномарки, «нырнувшей» в воду, появились сегодня в паблике ЧП – Красноярск.

Судя по фото, все случилось в районе улицы Судостроительной. Как сообщили очевидцы ЧП, водитель был пьян. Прибывшие на место инспекторы составили на него протокол. А вот машину пришлось поднимать сотрудникам МЧС.

Вот что пишут в соцсетях о произошедшем:

- Веселые ребята, ещё всех звали к себе пить дальше. Только, когда полиция приехала с МЧС, расстроенные вылезали.

- Настолько суровы, что купаются зимой, не выходя из машины?

- «С лёгким паром». Продолжение.

- Ипполит нынче не тот.

- Может, он так рыбку ловит?

- Это же land cruiser, а не water cruiser.

- Брод искал неудачно?

- Красиво плывет.

- Кто-то 31-го в баню, кто-то в протоку, каждому свое…

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