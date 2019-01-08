2019-01-08T09:30:45+03:00
Происшествия

Мусорный коллапс в Шарыпове: с 9 января из домов могут перестать вывозить отходы

Новый регоператор не заключил договор
Ася ЖУКОВА
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Мусорный коллапс в Шарыпове: с 9 января из домов перестанут вывозить отходы.Мусорный коллапс в Шарыпове: с 9 января из домов перестанут вывозить отходы.Фото: Ася ЖУКОВА
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В Шарыпове Красноярского края назревает мусорный коллапс. С 9 января здесь могут перестать вывозить отходы, сообщили в пресс-службе ГК «Кашалот». Причина в том, что региональный оператор по Назаровской территориальной зоне – компания «Экотранспорт» вовремя не заключила договор.

Еще в середине декабря конкурс на выбор оператора был отменен (незаконно, подчеркивают в группе компаний «Кашалот») министерством природных ресурсов края.

Срочно был проведен другой, на котором выбрали нового регоператора – ООО «Экотранспорт». Он должен был заключить договор на вывоз и сортировку отходов, но это до сих пор не сделано.

В данной зоне несколько лет работает компания ООО МСК «Юго-запад». Она продолжает обслуживать клиентов, причем бесплатно, чтобы не допустить мусорного коллапса. Однако с 9 января предполагает прекратить деятельность в Шарыпове.

- До сих пор, за 2 недели, региональный оператор – ООО «Эконтранспорт» - игнорирует требования законодательства и без объяснения причин от заключения договора уклоняется, - подытоживают представители ГК «Кашалот».

Напомним, в Красноярска также сложилась сложная ситуация с вывозом отходов. В ряде районов мусор от домов не убирается с нового года, жалуются горожане в соцсетях.

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