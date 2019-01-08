2019-01-08T08:51:11+03:00
Общество

Рождественскую экскурсию для учеников своей школы провел мэр Красноярска

Эмоции зашкаливали
Ася ЖУКОВА
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Рождественскую экскурсию для учеников своей школы провел мэр Красноярска.Рождественскую экскурсию для учеников своей школы провел мэр Красноярска.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Глава Красноярска организовал и лично провел в Рождество экскурсию для учеников школы, которую когда-то окончил сам. Об этом Сергей Еремин сообщил в своем Instagram.

- Рождественская сказка получилась! – пишет он. - Детские улыбки, смех, восторг в глазах. Для 38-ми моих маленьких земляков сегодняшний день, безусловно, станет самым ярким воспоминанием из детства. Ребятишки из моего родного села Атаманово приехали в Красноярск на экскурсию. Эти ребята – активисты в учебе, спорте, опекаемые дети.

eremin__krskeremin__krsk
Рождественская экскурсия
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Все они отпраздновали Рождество в Красноярске. Сначала побывали в Татышев-парке, где поводили хоровод вокруг елки. Кстати, самой большой в Евразии, ее высота – 57 метров вместе с верхушкой.

Потом устроили «покатушки» с ледяных городок. Затем отправились в «Роев ручей», где познакомились со всевозможными животными. А еще посетили исторический центр Красноярска. Словом, день удался, эмоции зашкаливали.

- Нам есть, что показать! – резюмируют глава города. - Добро пожаловать в Красноярск!

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