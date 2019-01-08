2019-01-08T06:26:04+03:00
Происшествия

Ждет чуда. В Красноярске преданного пса после смерти хозяйки бросили в приюте

Он все еще верит людям
Ася ЖУКОВА
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Ждет чуда. В Красноярске преданного пса после смерти хозяйки бросили в приюте. Фото: ЛапУшки.Ждет чуда. В Красноярске преданного пса после смерти хозяйки бросили в приюте. Фото: ЛапУшки.
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Милый и трогательный увалень-великан, большой и добродушный… Так говорят те, кто знает Боську. После смерти хозяйки верный пес остался один – в приюте. Его историю рассказали в группе «ЛапУшки»:

- Жил-был пес. В теплой квартире, с любимой и доброй бабушкой-хозяйкой. Целых три года был счастлив и любим. Но однажды случилась беда. Бабушка заболела. Пес охранял ее – не подпускал посторонних, в том числе врача.

Тогда его на целый день стали выгонять на улицу. Он скитался у дома. А потом сдали в приют. Временно, пока бабушке не станет лучше. Она плакала, просила вернуть собаку, но…

На новом месте пес сильно тосковал. Потом произошло непоправимое – хозяйка умерла. И про обещание забрать Боську назад все забыли.

Сейчас идет рождественская неделя. А он так ждет чуда. Пожалуйста, подарите песику уголок в своем доме и сердце. Он все еще верит человеку.

Боська может стать верным другом. Фото: ЛапУшки.

Боська может стать верным другом. Фото: ЛапУшки.

КОНКРЕТНО

Босе три года. Он кастрирован, в еде неприхотлив, ест все. Приучен к выгулу, на улице ведет себя хорошо. Жил в квартире, но можно взять и в теплый вольер. Звоните 8923 293 00 12.

Поможем парню, красноярцы?

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