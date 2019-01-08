8 Янв. 2019 2019-01-08T05:36:56+03:00

Не врут календари! Дмитрий Аленичев высказался о морозном матче в Красноярске. Фото: ФК "Енисей".

Неужели при составлении графика было непонятно, что ожидаются холода, недоумевает он

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Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев дал интервью о громком матче нашей команды с «Ахматом», прошедшем 1 декабря в Красноярске.

Напомним, игра состоялась вопреки морозу и ветру. На домашнем поле «Енисея». В этот день было минус 15. Но перед самым началом матча термометр на стадионе показал минус 13,9. Несмотря на то, что билеты раздавали бесплатно, трибуны были почти пустыми.

Напомним, бюро исполкома РФС (в порядке исключения) разрешило перенести матч в манеж. Но премьер-лига приняла другое решение: только стадион. В итоге игра окончилась со счетом 1:1.

По словам Дмитрия Аленичева, очень бы хотелось, чтобы такие ситуации – а они неблагоприятно сказываются на нашем футболе – не повторялись.

- С таким календарем мы выставляем себя в негативном свете, - заявил главный тренер «Енисея» в интервью «Спорт-Экспрессу». – Как можно было играть 1 декабря в Красноярске?

Многие СМИ уже облетело высказывание спортивного директора РПЛ Виктора Пышкина. О том, что, когда составлялся график, везде было тепло. Желательно, чтобы руководство все-таки предпринимало трезвые шаги, говорит Дмитрий Аленичев.