2019-01-07T17:01:31+03:00
Происшествия

Заклинило подъемник: на горнолыжной базе в Хакасии 150 человек на час застряли в воздухе

Предварительно, никто из туристов не пострадал
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Подъемник на горнолыжной базе Фото: Анатолий МаклецовПодъемник на горнолыжной базе Фото: Анатолий Маклецов
Изменить размер текста:

Неприятное ЧП случилось минувшим днем на горнолыжной базе «Гладенькая» в Хакасии: в 15.05 по местному времени здесь сломался подъемник СКАДО. В момент аварийной остановки в креслах на высоте находились, по информации сотрудников базы, 150 человек. И хотя аварийный привод подъемника был запущен уже в 15.18, неприятных ощущений перепало всем.

- В 16.23 мы сняли с канатной дороги последнего человека, - рассказали «Комсомольской правде - Красноярск» сотрудники базы отдыха. - С 15.15 на склоне работал человек, которы отсекал поток отдыхающих в направлении нижнего участка трассы - это помогло локализовать работы на участке и не дрпустить притока людей.

Наибольшее число пострадавших скопилось на «Финише» и на «Полке» ( названия склонов), их доставили к домикам или припаркованным автомобилям на автобусах.

- В целом персонал справился с внештатной ситуацией, - говорят на «Гладенькой», - хотя были и ошибки: на приводной не организовали горячий чай для туристов - растерялись, и не всегда возвращали деньги за неиспользованные подъемники. Приносим отдыхающим свои извинения.В 18.30 неисправность полностью ликвидировали. Пострадавших нет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водитель Honda устроил массовое ДТП на трассе под Красноярском
Известен список игроков, которые могут покинуть ФК «Енисей»
«Нет никакой концепции»: депутат раскритиковал организацию главной елки Красноярска
Погода плохая, а настроение хорошее: на Таймыре водители устроили новогодний флешмоб «Северное автосияние»
Полицейские устроили новогоднюю лыжную гонку в -27 градусов
Роспотребнадзор рассказал красноярцам, как правильно выбрать алкоголь
30 миллионов рублей потратит Красноярск на ремонт скверов в период Универсиады
Под Дивногорском спасатели выручили из беды замерзающую на трассе семью с четырьмя детьми
«Строит планы на новые поездки»: родные рассказали о здоровье красноярской путешественницы бабы Лены
Аристократ среди лимонов: красноярка вырастила на подоконнике 800-граммовый лимон
Теплая и ветренная неделя пришла в Красноярск
Один серый, другой белый: в мэрии рассказали, как должны выглядеть киоски в Красноярске
В Красноярске на проспекте Мира установили новые таблички с адресами домов
В Красноярском крае конфисковано опасных детских товаров на 136 тысяч рублей
В Туве вор выбросил дорогую куртку, когда рассмотрел, что она женская
В аэропорту Красноярска туристов проверяют, какие вирусы они привезли из жарких стран