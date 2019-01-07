Заклинило подъемник: на горнолыжной базе в Хакасии 150 человек на час застряли в воздухе

7 Янв. 2019 2019-01-07T17:01:31+03:00

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Неприятное ЧП случилось минувшим днем на горнолыжной базе «Гладенькая» в Хакасии: в 15.05 по местному времени здесь сломался подъемник СКАДО. В момент аварийной остановки в креслах на высоте находились, по информации сотрудников базы, 150 человек. И хотя аварийный привод подъемника был запущен уже в 15.18, неприятных ощущений перепало всем.

- В 16.23 мы сняли с канатной дороги последнего человека, - рассказали «Комсомольской правде - Красноярск» сотрудники базы отдыха. - С 15.15 на склоне работал человек, которы отсекал поток отдыхающих в направлении нижнего участка трассы - это помогло локализовать работы на участке и не дрпустить притока людей.

Наибольшее число пострадавших скопилось на «Финише» и на «Полке» ( названия склонов), их доставили к домикам или припаркованным автомобилям на автобусах.

- В целом персонал справился с внештатной ситуацией, - говорят на «Гладенькой», - хотя были и ошибки: на приводной не организовали горячий чай для туристов - растерялись, и не всегда возвращали деньги за неиспользованные подъемники. Приносим отдыхающим свои извинения.В 18.30 неисправность полностью ликвидировали. Пострадавших нет.