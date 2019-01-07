2019-01-07T13:05:21+03:00
Происшествия

Водитель Honda устроил массовое ДТП на трассе под Красноярском

Машины разбросало по дороге [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Водитель Honda устроил массовое ДТП на трассе под КрасноярскомВодитель Honda устроил массовое ДТП на трассе под КрасноярскомФото: Мария ЛЕНЦ
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Страшное ДТП случилось неподалеку от Красноярска, на въезде в деревню Сухая, не доезжая аэропорта. Водитель Honda не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. В этот момент по ней двигалась Mazda, в которую и влетела машина. Когда иномарки остановились, в них въехали внедорожник Mitsubishi и грузовичок. Как рассказали в ГИБДД, в аварии имеются пострадавшие - 30-летняя пассажирка Honda.

Массовое ДТП под Красноярском.Видео: соцсети

В данный момент госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП. Движение на участке долгое время было затруднено. К слову, дорога здесь довольно специфическая и требует внимания водителей. Участок трудный и немного суженный. Именно поэтому здесь стоит знак ограничения скорости - 70 километров в час. Обгон также запрещен. Соблюдал ли виновник аварии скоростной режим - выяснит ГИБДД.

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