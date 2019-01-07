2019-01-07T12:38:49+03:00
Спорт

Известен список игроков, которые могут покинуть ФК «Енисей»

Кем заменят футболистов - пока не сообщается
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Стало известно, кто может покинуть ФК ЕнисейСтало известно, кто может покинуть ФК ЕнисейФото: Мария ЛЕНЦ
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«Спорт-Экспресс» опубликовал списки футболистов РПЛ, которые в скором времени могут покинуть свои клубы. Журналисты составили его по данным из собственных источников. Речь в нем идет и о красноярском «Енисее». Подчеркнем, что некоторые из переходов, правда, не все уже получили официальное подтверждение клубов. Что касается красноярского «Енисея», о команду могут покинуть: Марко Обрадович (13 игр в РПЛ - 0 голов), Энис Гавазай (7 -0) и Дарко Бодул (10 - 0).

Также имеется информация, что «Енисей» может продать защитника Шамиля Гасанова (3 - 0), Раде Дугалича (14 - 1). Кем именно клуб планирует заменить футболистов - пока не сообщается. Напомним, что сейчас у клубов передышка. Готовиться к следующему этапу футболисты «Енисея», по официальной информации, начнут в середине января. В данный момент «Енисей» занимает последнюю строку в турнирной таблице РПЛ. Первая игра намечена на 3 марта - с «Ростовом».

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