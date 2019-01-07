2019-01-07T11:14:36+03:00
Общество

«Нет никакой концепции»: депутат раскритиковал организацию главной елки Красноярска

Много прокатчиков, плохие горки и отсутсвие логики в оформлении
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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«Нет никакой концепции»: депутат раскритиковал организацию главной елки Красноярска«Нет никакой концепции»: депутат раскритиковал организацию главной елки КрасноярскаФото: Мария ЛЕНЦ
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Депутат горсовета Красноярска Олег Панченко говорит, что его шокировала организация главной елки Красноярска. Своими впечатлениями он поделился на страничке в соцсети. По словам Панченко, чиновники уверяли депутатов, что разработкой концепции ледового городка занимались профессионалы, на деле же оказалось, что он представляет собой разрозненные ледовые фигуры, никак логически не связанные, несколько горок и массу пустого пространства.

- Если мы собираемся проводить Универсиаду, правильно было бы построить городок в этой тематике, говорит депутат. - Не одной фигуры, символизирующей Универсиаду, нет. Нет локаций для фото и селфи. Для современной молодежи при уровне развития социальных сетей эти моменты архиважны. Огромное количество частных извозчиков (пони, лошади, кареты, сани и так далее), хотя нас уверяли, что данная территория не входит в перечень разрешенных площадок для катания детей. Работают спокойно, такое ощущение, что есть договоренности с нужными людьми. На моих глазах многие горожане разворачивались и уезжали, потому что разочарованы.

Напомним, новогодняя елка обошлась бюджету в 51 миллион рублей, строительство ледового городка - в 2,9 миллиона рублей.

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