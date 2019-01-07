Погода плохая, а настроение хорошее: на Таймыре водители устроили новогодний флешмоб «Северное автосияние»

7 Янв. 2019 2019-01-07T10:35:51+03:00

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Кто Новому году рад, тот создает праздник всем вокруг! На Таймыре, например, водители и госавтоинспекторы объединились, чтобы поздравить жителей Дудинки с Новым годом, и устроили флешмоб «Северное автосияние». 27 автомобилей выстроились в форме числа 2019 и зажгли фары. А над ними зажглась снежинка из полицейских автомобилей с проблесковыми маячками. И хоть погода в Дудинке ненастная - ветер жуткий и холод, но от такого однозначно настроение поднимается.

- После завершения всех участников и зрителей ждал красочный фейерверк, а также сладкие подарки, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю..

«Мы хотели в такую неприятную погоду создать праздничное настроение для горожан, а также пожелать автомобилистам в эти новогодние праздники безопасных дорог», - рассказала одна из организаторов флешмоба Кристина Бартель.