2019-01-07T10:14:59+03:00
Спорт

Полицейские устроили новогоднюю лыжную гонку в -27 градусов

Состоялась традиционная открытая гонка на призы Красноярской региональной организации общества «Динамо»
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Полицейские устроили новогоднюю лыжную гонку в -27 градусов Фото: ГУ МВД по Красноярскому краюПолицейские устроили новогоднюю лыжную гонку в -27 градусов Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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У красноярских полицейских есть новогодняя традиция: каждый год они... (нет, не с друзьями в баню ходят), а устраивают новогоднюю лыжную гонку на призы региональной организации общества «Динамо». В этом году забег на 3 километра прошел при -27 градусах! Это вам не в баню с друзьями сходить - тут характер нужен!

Типичный полицейский-лыжник Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Типичный полицейский-лыжник Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

- В бескомпромиссной борьбе представители Главного управления МВД по краю показали достойные результаты, - рассказали в пресс-службе регионального главка полиции. - На дистанции 3 километра среди женщин лучшей оказалась Ксения Феллер. Среди мужчин в возрастной группе до 35 лет первое и второе место разделили Андрей Феллер и Максим Феллер. В забеге на 3 километра среди мужчин от 35 лет Павел Архипкин завоевал «серебро».

Мешал ли мороз? Конечно мешал! Но упорство и спортивный дух победили!

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