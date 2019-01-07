2019-01-07T09:43:05+03:00
Общество

Роспотребнадзор рассказал красноярцам, как правильно выбрать алкоголь

Качественное спиртное не может быть дешевым!
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Роспотребнадзор рассказал красноярцам, как правильно выбрать алкогольРоспотребнадзор рассказал красноярцам, как правильно выбрать алкогольФото: Мария ЛЕНЦ
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В разгар зимних праздников эксперты Роспотребнадзора напомнили красноярцам о правилах выбора алкоголя к столу. Качественный напиток не может стоить дешево, утверждают в ведомстве. Поэтому главный принцип выбора - все же обращать внимание на стоимость. Цена на водку и ликероводочную продукцию крепостью 40 процентов не должна быть ниже 205 рублей за бутылку. Речь о 0,5 литра. Также при покупке следует обратить снимание на тару: бутылка не должна быть грязной, со сколами, в крышка - прокручиваться. Постарайтесь и визуально оценить спиртное - водка не должна быть мутной. Эксперты напоминают, что вы имеете полное право затребовать у продавца лицензию на на розничную продажу алкоголя.

Обратите внимание, есть ли на этикетке информация на русском языке - ее наличие обязательно. Более того, читаться сведения должны легко. В обязательном порядке на этикетке должно быть указано: наименование и юридический адрес производителя, страна, госстандарты, ингредиенты, содержание вредных веществ, дата изготовления и срок годности, содержание этилового спирта. И самое главное - предупреждение о вреде употребления алкоголя!

Кроме того, не покупайте спиртное через Интернет и в непроверенных местах - это поможет избежать подделки. Не рискуйте здоровьем!

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