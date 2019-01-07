2019-01-07T08:37:03+03:00
Происшествия

Под Дивногорском спасатели выручили из беды замерзающую на трассе семью с четырьмя детьми

В 20 километрах от города заглохла машина
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Под Дивногорском спасатели выручили из беды замерзающую на трассе семью с четырьмя детьмиПод Дивногорском спасатели выручили из беды замерзающую на трассе семью с четырьмя детьми
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Под Дивногорском едва не погибла семья с четырьмя детьми. ЧП случилось накануне, сообщили в КГКУ «Спасатель». Люди ехали из Абакана и в 20 километрах от Дивногорска их машина ВАЗ-21112 сначала начала «кашлять», а потом и вовсе заглохла. И хотя мороз в последние дни спал, тепло из салона ушло довольно быстро. К тому же, за городом минувшей ночью было холоднее, чем в Красноярске.

А между тем помимо родителей в машине было четверо ребятишек разного возраста. Поняв, что самим не выбраться, отец семейства вызвал на подмогу спасателей. Спасатели говорят, что всем потребовалась эвакуация. В каком состоянии находятся люди - не сообщается.

Спасатели напоминают, что несмотря на потепление, не стоит терять бдительности, особенно, отправляясь в дальнюю дорогу. Проверьте тщательно перед поездкой машину, запаситесь теплыми вещами и горячими напитками.

Единый телефон спасателей - 112.

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