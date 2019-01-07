«Строит планы на новые поездки»: родные рассказали о здоровье красноярской путешественницы бабы Лены

7 Янв. 2019 2019-01-07T08:15:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Родные 91-летней красноярской путешественницы Елены Михайловны Ерховой (ее также знают, как бабу Лену) рассказали о ее самочувствии. Напомним, в декабре неутомимая путешественница попала в больницу. 22 декабря ее положили в пульмонологическое отделение БСМП. Чуть позже и родные «мировой бабушки» подтвердили, не вдаваясь в подробности: состояние у Елены Михайловны тяжелое. Она находится в онкоцентре. Однако, как стало известно, после нового года ей полегчало, здоровье несколько стабилизировалось.

- Необходимо провести еще ряд процедур и анализов, чтобы был поставлен точный диагноз, - говорит внук путешественницы Дмитрий.

Впрочем, баба Лена настолько жизнелюбивый человек, что не унывает: уже планирует предстоящие поездки. На весну, например, в плане - поездка в Новосибирск, в санаторий. А еще у бабы Лены мечта - увидеть Эмираты. В списке стран, где уже уже побывала красноярская путешественница, - Италия, Испания, Доминикана, Таиланд. И везде жизнелюбивую женщину встречают с улыбкой. Выздоравливайте скорее, баба Лена!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известную путешественницу из Красноярска Бабу Лену так крепко обняли в Туве, что сломали ребра. Баба Лена отложила поездку в Новосибирск, теперь налегает на творог и сыр

Красноярская путешественница Баба Лена восстанавливает здоровье после поездки в Туву, где во время своего вояжа по местам отдыха президента, получила травму - перелом двух ребер. Впрочем, этот досадный инцидент боевой настрой Бабы Лены не убавил (подробности).

«И целого мира мало!»: знаменитая путушественница баба Лена укатила в Туву на национальный праздник. Облетела уже 21 страну, а как свою не посмотреть?

Путешественница из Красноярска 91-летняя Елена Ерхова(баба Лена) уехала в Туву на легендарный национальный праздник Наадым. Он пройдет в Республике 14-15 июля. Кто не знает, это состязания скотоводов-кочевников. С тысячелетней, между прочим, историей. Знаменитая борьба «хуреш», стрельба из лука, конные скачки, такого она еще не видела (подробнее).