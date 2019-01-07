2019-01-07T05:53:31+03:00
Общество

Один серый, другой белый: в мэрии рассказали, как должны выглядеть киоски в Красноярске

Главный художник города Наталия Прибыльнова рассказала, что на фасаде киоска допускается размещение вывесок - и все.
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Один серый, другой белый: в мэрии рассказали, как должны выглядеть киоски в КрасноярскеОдин серый, другой белый: в мэрии рассказали, как должны выглядеть киоски в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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В администрации Красноярска рассказали об общих требованиях к киоскам. Напомним, что требования эти появились прошлым летом. Речь в них - о цвете, в котором должен быть выполнен киоск, отделочных материалах, а также - о рекламных носителях. Известно, что в историческом центре Красноярска разрешена отделка «под натуральную» - кирпич, камень, штукатурка. Что касается цветовой палитры, то допускаются серый, белый, черный и бежевый.

Главный художник города Наталия Прибыльнова рассказала, что на фасаде киоска допускается размещение вывесок - и все. Чтобы киоски не «перекрикивали» друг друга и визуально не раздражали своей аляповатостью.

- Мы стремимся на профессиональном уровне улучшить городскую среду, - не устает повторять Прибыльнова. - Для того, чтобы городские объекты не спорили между собой, а находились в спокойном диалоге.

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