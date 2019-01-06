В Красноярском крае конфисковано опасных детских товаров на 136 тысяч рублей

6 Янв. 2019 2019-01-06T14:36:40+03:00

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В Красноярском крае в 2018 году было конфисковано опасных детских товаров на сумму 136 тысяч рублей. Опасных – значит, произведенных и реализуемых с нарушениями нормативных требований. Штрафы, которые судом наложены на предпринимателей, торгующих такими товарами, составили 180 тысяч рублей. Такую статистику привели «Комсомольской правде»-Красноярск в краевом Роспотребнадзоре.

Всего в прошлом году специалисты ведомства провели 759 выездных проверок. На экспертизу отобрали 113 образцов товаров детского ассортимента отечественного и импортного производства, в том числе 72 пробы детской одежды, 28 – игрушек, 6 – обуви, 4 пробы средств для гигиены и сосок, 3 пробы школьно-письменных принадлежностей. Кроме того, накануне Нового года проверили 13 образцов новогодних подарков.

В целом претензий к качеству детских товаров не было, за исключением нескольких случаев, за которые продавцы были наказаны рублей. В Роспотребнадзоре предупреждают, что контроль над качеством товаров для детей они продолжат.