2019-01-06T12:44:35+03:00
Происшествия

В Туве вор выбросил дорогую куртку, когда рассмотрел, что она женская

Дорога фирма, да не та
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве вор выбросил дорогую куртку, когда рассмотрел, что она женскаяВ Туве вор выбросил дорогую куртку, когда рассмотрел, что она женскаяФото: Мария ЛЕНЦ
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В Кызыле вор сначала украл дорогую куртку, а потом выбросил, когда выяснил, что она ему не подходит. О курьезном случае из жизни криминальных неудачников «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе тувинской полиции.

Накануне, 5 января, около 3:40 ночи в дежурную часть Кызыла приехала 18-летня девушка. И с порога сообщила: у нее в ночном баре украли новую куртку. Дорогая вещь, фирма «Vans», стоит 9 тысяч рублей. Попросила помочь найти.

К месту кражи выехал ближайший дежуривший наряд патрульно-постовой службы. Полицейские опросили возможных очевидцев, осмотрели близлежащую территорию. И уже через несколько часов стало известно: «ноги» куртке, по всей очевидности, приделал 26-летний неоднократно судимый житель Кызыла. Когда подозреваемого задержали, он признался сразу: куртку взял, но себе не оставил, потому что оказалась женской. Вот и бросил ее в подъезде многоэтажки. Куртку нашли в указанном месте и вернули владелице. А молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.

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