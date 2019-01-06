2019-01-06T12:03:26+03:00
Общество

В аэропорту Красноярска туристов проверяют, какие вирусы они привезли из жарких стран

Действует усиленный санитарно-карантинный режим
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В аэропорту Красноярска туристов проверяют, какие вирусы они привезли из жарких странВ аэропорту Красноярска туристов проверяют, какие вирусы они привезли из жарких странФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В аэропорту Красноярска действует усиленный круглосуточный санитарно-карантинный режим. Туристов, возвращающихся из жарких стран, таких, как Таиланд, Вьетнам и Южная Корея, проверяют на наличие опасных вирусных заболеваний. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в краевом Роспотребнадзоре.

Проверяют методом термометрии всех пассажиров и членов экипажа, прилетающих в Красноярск из так называемых стран риска. А ведь через несколько дней, когда новогодние каникулы закончатся, поток пассажиров увеличится.

В 2018 году таким образом были выявлены пассажиры, которые привезли с собой острые респираторные инфекции, парагрипп, энтеровирусную, острую кишечную, норо- и ротавирусную инфекции, пищевую токсикоинфекцию. Грузов, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации, не выявлено.

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости лихорадкой Зика, лихорадкой Денге в пунктах пропуска сохраняется усиленный контроль над проведением дезинсекционных мероприятий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае конфисковано опасных детских товаров на 136 тысяч рублей
В Туве вор выбросил дорогую куртку, когда рассмотрел, что она женская
ГИБДД Красноярска: вина за наезды на пешеходов на самих пешеходах
В Красноярском крае охотник больше месяца провел в тайге: выручили спасатели
В 2019 году Красноярский край получит на льготные лекарства 900 миллионов рублей
Красноярцев приглашают посмотреть рождественский фейерверк
Красноярскую «Сопку» назвали идеальной спортивной площадкой
Красноярец Александр Третьяков стал победителем этапа Кубка мира по скелетону
В Назарово полицейский Дед Мороз исполнил заветное желание 12-летнего мальчика
В Красноярском крае назойливым коллекторам были выписаны миллионные штрафы
В Красноярске в ночь на Рождество ограничат движение сразу на нескольких улицах
Красноярские спасатели помогли заблудившейся на «Столбах» туристке
На левобережье Красноярска произошло серьезное ДТП с пострадавшими
Хоккеисты «Енисея» попросили болельщиков устроить во время матча игрушкопад
МЧС: на Красноярский край надвигаются 40-градусные морозы
В пожарах с начала года погибли пять жителей Красноярского края
Власти Красноярска обновили сайт администрации
На жд-вокзале в Красноярске ввели режим усиленной безопасности
В Красноярске задержали водителя, насмерть сбившего 19-летнего парня в новогоднюю ночь
В Туве 15-летняя школьница «развела» на деньги женщину, продав ей через соцсеть несуществующую национальную одежду
Прочно увяз в снегу: полицейские выручили дальнобойщика, застрявшего на фуре в кювете
«Люди. Годы. Жизнь»: в Красноярске открылась выставка Тойво Ряннеля