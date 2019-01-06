6 Янв. 2019 2019-01-06T12:03:26+03:00

В аэропорту Красноярска туристов проверяют, какие вирусы они привезли из жарких стран Фото: Мария ЛЕНЦ

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В аэропорту Красноярска действует усиленный круглосуточный санитарно-карантинный режим. Туристов, возвращающихся из жарких стран, таких, как Таиланд, Вьетнам и Южная Корея, проверяют на наличие опасных вирусных заболеваний. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в краевом Роспотребнадзоре.

Проверяют методом термометрии всех пассажиров и членов экипажа, прилетающих в Красноярск из так называемых стран риска. А ведь через несколько дней, когда новогодние каникулы закончатся, поток пассажиров увеличится.

В 2018 году таким образом были выявлены пассажиры, которые привезли с собой острые респираторные инфекции, парагрипп, энтеровирусную, острую кишечную, норо- и ротавирусную инфекции, пищевую токсикоинфекцию. Грузов, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации, не выявлено.

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости лихорадкой Зика, лихорадкой Денге в пунктах пропуска сохраняется усиленный контроль над проведением дезинсекционных мероприятий.