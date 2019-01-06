6 Янв. 2019 2019-01-06T11:10:06+03:00

ГИБДД Красноярска: вина за наезды на пешеходов на самих пешеходах Фото: Мария ЛЕНЦ

Чаще всего именно они нарушают правила дорожного движения

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Сотрудники дорожной полиции анализируют статистику. К сожалению, самая частая из причин наезда автомобилей на пешеходов – это поведение самих пешеходов на проезжей части. Пешеходы не осознают всей полноты опасности и считают, видимо, что водители обязаны мгновенно останавливаться перед ними.

Поэтому могут себе позволить переходить дорогу в неположенном месте. Или же идут по зебре на красный сигнал. И даже на нерегулируемом пешеходном переходе не считают нужным убедиться, что поток машин перед ними остановился и готов их пропустить. В случае наезда с водителями будут разбираться, накажут, лишат прав, выпишут штраф. Только здоровье и жизнь пешеходу это уже не вернет.

Кроме того, сотрудники ГИБДД отмечают, что мобильные телефоны и наушники способствуют снижению обзора проезжей части и концентрации внимания на ней.

- Учитывая поведенческие факторы горожан, ГИБДД рекомендует автовладельцам притормаживать перед каждым пешеходным переходом, - отмечает заместитель начальника ОГИБДД Константин Шульц. – Пешеходам следует проявлять бдительность, убеждаясь, что водители пропускают их.

К слову, для нарушителей-пешеходов тоже существуют штрафы – 500 рублей за нарушение ПДД и до 1500 рублей, если это нарушение повлекло за собой последствия.