2019-01-06T10:00:49+03:00
Общество

В 2019 году Красноярский край получит на льготные лекарства 900 миллионов рублей

Официальный документ уже подписан
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В 2019 году Красноярский край получит на льготные лекарства 900 миллионов рублейВ 2019 году Красноярский край получит на льготные лекарства 900 миллионов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В 2019 году Красноярский край получит на льготное лекарственное обеспечение 899 миллионов 731 тысяч рублей. Они пойдут на жизненно-важные лекарственные препараты, отпускаемые по рецептам, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов. Официальный документ подписан 28 декабря и опубликован на сайте Правительства РФ.

Всего же объем субсидий всем регионам России и городу Байконуру на 2019 год составит 31 миллиард 366 миллионов 870 тысяч рублей. Причем на долю Красноярского края приходится не самая крупная доля из этой суммы. Например, для Татарстана размер субсидий составляет 1 миллиард 124 миллиона, для Краснодарского края – 1 миллиард 134 миллиона, для Свердловской области – 1 миллиард 22 миллиона рублей. Суммы закладываются на основе точных данных о количестве льготников, которые предоставляют региональные министерства здравоохранения.

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