2019-01-06T07:28:19+03:00
Общество

Красноярцев приглашают посмотреть рождественский фейерверк

Рассказываем, где и когда он пройдет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцев приглашают посмотреть рождественский фейерверкКрасноярцев приглашают посмотреть рождественский фейерверкФото: Мария ЛЕНЦ
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Всех красноярцев, независимо от возраста и вероисповедания, приглашают на рождественский фейерверк. Это уже стало доброй традицией, которая поддерживается много лет – начиная с 2015 года, чтобы 7 января, в светлый праздник Рождества Христова, небо над Красноярском осветилось яркими огнями. Деньги на фейерверк – спонсорская помощь от предпринимателей, которые просят не называть их имена, ведь делается это от чистого сердца, а не рекламы ради.

Праздничный фейерверк начнется завтра, 7 января, в 19:00, на острове Татышеве. Его можно будет увидеть со всех районов города. Наилучшими площадками обзора будут набережные. А также Солнечный, Черемушки, Академгородок, эти микрорайоны находятся на возвышенности.

Также напоминаем, что сегодня, в ночь с 6 на 7 января, во всех храмах Красноярска пройдут праздничные богослужения. Главная служба – в Храме Рождества Христова, ее возглавит митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Ночью по городу будут ходить бесплатные автобусы. Маршруты автобусов можно посмотреть здесь.

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