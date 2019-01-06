2019-01-06T07:02:10+03:00
Спорт

Красноярскую «Сопку» назвали идеальной спортивной площадкой

Такую оценку дал технический делегат FIS Лукаш Лигоцки
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярскую «Сопку» назвали идеальной спортивной площадкойКрасноярскую «Сопку» назвали идеальной спортивной площадкойФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярский спортивный комплекс «Сопка» назвали идеальной спортивной площадкой. Такую оценку дал технический делегат Международной федерации лыжного спорта (FIS), международный судья по сноуборду Лукаш Лигоцки. В конце декабря он побывал в Красноярске впервые и оценил готовность кластера к Зимней универсиаде-2019, а также качество проведения этапов Кубка России по сноуборду. Об этом сообщает пресс-служба Универсиады.

- В Красноярске высокий уровень катания у райдеров, хорошие трассы. Не так много в мире объектов, где можно тренироваться в дисциплине хаф-пайп, а у вас есть отличная для этого трасса. Важно поддерживать склоны в таком виде, как сейчас – на 100% гладкими и с достаточным количеством снега. Тогда, я уверен, к вам будут приезжать команды спортсменов со всего мира, - рассказал Лукаш Лигоцки.

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