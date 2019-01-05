Красноярец Александр Третьяков стал победителем этапа Кубка мира по скелетону

5 Янв. 2019 2019-01-05T14:07:08+03:00

На пьедестале почета два красноярских спортсмена Фото: Крайспорт

Еще один красноярский спортсмен стал обладателем «бронзы»

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Олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков одержал победу на этапе Кубка мира в Альтенберге (Германия). Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе Крайспорта. По сумме двух попыток красноярский спортсмен показал результат 1.55,09 секунды.

Второе место занял южнокореец Юн Сун Бин (+0,57 секунды). Ну а «бронзу» взял еще один красноярец Никита Трегубов (+0,84). Россиянин Владислав Марченков стал 17-м (+3,28).

Чуть ранее на трассе в Германии на соревнованиях среди женщин первое место заняла россиянка Елена Никитина. Красноярка Юлия Канакина стала обладательницей «бронзы».

Добавим, что этапы Кубка мира предваряют чемпионат Европы по бобслею и скелетону, который пройдет в немецком Кенигзее с 11 по 13 января.

Как показали последние соревнования, у красноярских спортсменов высокие шансы на победу.