Красноярец Александр Третьяков стал победителем этапа Кубка мира по скелетону
Олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков одержал победу на этапе Кубка мира в Альтенберге (Германия). Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе Крайспорта. По сумме двух попыток красноярский спортсмен показал результат 1.55,09 секунды.
Второе место занял южнокореец Юн Сун Бин (+0,57 секунды). Ну а «бронзу» взял еще один красноярец Никита Трегубов (+0,84). Россиянин Владислав Марченков стал 17-м (+3,28).
Чуть ранее на трассе в Германии на соревнованиях среди женщин первое место заняла россиянка Елена Никитина. Красноярка Юлия Канакина стала обладательницей «бронзы».
Добавим, что этапы Кубка мира предваряют чемпионат Европы по бобслею и скелетону, который пройдет в немецком Кенигзее с 11 по 13 января.
Как показали последние соревнования, у красноярских спортсменов высокие шансы на победу.