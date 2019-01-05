В Назарово полицейский Дед Мороз исполнил заветное желание 12-летнего мальчика

5 Янв. 2019 2019-01-05T13:34:46+03:00

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В Назарово 12-летний мальчик и его младшая сестренка под Новый год получили подарки от полицейского Деда Мороза.

Для сотрудников ГИБДД Назарово участие в благотворительной акции «Дерево желаний» уже добрая традиция. Ребята из многодетных и малообеспеченных семей пишут письма Деду Морозу и развешивают их на елке в одном из супермаркетов. Любой желающий может взять с елки письмо и исполнить заветную детскую мечту.

- Дорожные полицейские решили исполнить желание двенадцатилетнего Влада, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по краю. - От Деда Мороза он хотел получить машину с дистанционным управлением…

Дети были просто счастливыФото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В канун Нового года к мальчику в гости приехал полицейский Дед Мороз в шикарном красном костюме и длиной белой бородой. Влад очень удивился, когда увидел на пороге незваных гостей. А когда Дед Мороз достал из мешка коробку с подарком, сразу заулыбался.

- Такую машинку ты хотел в подарок? – спросил новогодний волшебник.

Мальчик лишь кивнул головой в ответ. От волнения забыл все слова. А вот младшая сестренка не растерялась:

- А мне?

И тут же Дед Мороз вручил и ей подарок. Кроме этого дети получили другие полезные подарки от Госавтоинспекции – светоотражающие значки, игру по ПДД и другие принадлежности, которые помогут выучить правила безопасного поведения на дороге и улице.