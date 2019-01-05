2019-01-05T11:46:36+03:00
Общество

В Красноярском крае назойливым коллекторам были выписаны миллионные штрафы

Как найти управу на слишком рьяных сотрудников коллекторских фирм
Ольга КОСТИНА
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Коллекторы часто превышают свои полномочияКоллекторы часто превышают свои полномочияФото: Мария ЛЕНЦ
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За прошлый год судебные приставы составили 23 административных протокола в отношении «назойливых» коллекторов. Общая сумма штрафов превысила полтора миллиона рублей. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в УФССП России по Красноярскому краю.

Как только не третируют должников коллекторы, выбивая последние деньги. Это бесконечные телефонные звонки, сообщения, психологическое давление не только на должников, но и их родных, друзей, знакомых. Красноярка пожаловалась на настоящий террор со стороны коллекторов: звонили ей, семье и даже коллегам. В итоге суд назначил коллекторской фирме 60 рублей штрафа.

- Чтобы установить как часто коллекторы осуществляют звонки на номера должников, судебные приставы вправе запрашивать соответствующую информацию у операторов сотовой связи, - пояснили в пресс-службе УФССП края. - За отказ в предоставлении такой информации один из операторов сотовой связи в Красноярске был привлечен к административной ответственности. Штраф за данное правонарушение для юридических лиц составляет от 50 до 100 тысяч рублей.

За прошлый год судебные приставы рассмотрели более 1050 обращений граждан о неправомерных действиях со стороны коллекторских организаций.

ВАЖНО

Если вас преследуют коллекторы, то звоните на телефон «горячей линии» 8 (391) 211-02-00. Либо обращайтесь по адресу: Красноярск, ул. 6-я Полярная, д. 2.

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