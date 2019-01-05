В Красноярске в ночь на Рождество ограничат движение сразу на нескольких улицах

5 Янв. 2019 2019-01-05T09:36:03+03:00

Перед праздничным богослужением перекроют несколько улиц Фото: Мария ЛЕНЦ

Но зато пустят бесплатные автобусы по пяти маршрутам

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В Красноярске 6 и 7 января будут частично перекрыты улицы на правобережье. Эта информация опубликована на сайте городской администрации. Связаны ограничения с проведением праздничного богослужения в храме Рождества Христова (ул. Щорса, 44а).

В пресс-службе Красноярской епархии рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск, что в Христорождественском храме праздничное богослужение возглавит Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

Для движения транспорта будут закрыты участки:

- на Добролюбова (от переулка Кочубея до дома № 17 на Гастелло);

- на Менделеева (от здания № 44 на Щорса до здания № 35г);

- на улице Академика Павлова.

Ограничение будут действовать с 9 вечера 6 января до 7 утра 7 января.

Но зато в Красноярске в Рождественскую ночь по пяти маршрутам будут курсировать бесплатные автобусы. Эту информацию подтвердили в департаменте транспорта. Движение будет осуществляться от храма Рождества Христова (ул. Щорса, 44а) и Успенского мужского монастыря (Лесная, 55а).

Праздничное богослужение пройдет в храме Рождества Христова Фото: Красноярская епархия

КОНКРЕТНО

Автобусы будут следовать по пяти маршрутам:

Маршрут № 1:

Храм Рождества Христова – Мичурина – Красраб – Тамбовская –Шевченко – Амурская – Суворова – Мичурина – Павлова – 60 лет Октября, 169а (МП «КПАТП №7»).

Маршрут № 2:

Храм Рождества Христова – Щорса – Мичурина – Московская – Красраб - Матросова – Свердловская – переулок Кривоколенный –60 лет Октября, 169а (МП «КПАТП №7»).

Маршрут № 3:

Храм Рождества Христова – Щорса – Мичурина – Октябрьский мост –Авиаторов – Партизана Железняка – Аэровокзальная – Взлётная –78 Добровольческой бригады – 9 мая – Комсомольский – Краснодарская – Металлургов – Тельмана – Воронова – Гайдашовка – Енисейский тракт – Солнечный.

Маршрут № 4:

Храм Рождества Христова – Щорса – Мичурина – Октябрьский мост –Партизана Железняка – Белинского – Ленина – Железнодорожников –Свободный – Ладо Кецховели – Копылова – Высотная – Тотмина – ул. Калинина, 84 (МП «КПАТП №5»).

Маршрут № 5:

Свято-Успенский мужской монастырь – Лесная – Свободный –Лесопарковая – Чернышева – Гусарова – Мирошниченко – Е. Стасовой – Высотная – К. Армии – Копылова – Профсоюзов – Мира – Вейнбаума – Коммунальный мост – Матросова – 60 лет Октября,169а (МП КПАТП-7).

Ориентировочное время отправления - 02.30.