В Красноярске в ночь на Рождество ограничат движение сразу на нескольких улицах
В Красноярске 6 и 7 января будут частично перекрыты улицы на правобережье. Эта информация опубликована на сайте городской администрации. Связаны ограничения с проведением праздничного богослужения в храме Рождества Христова (ул. Щорса, 44а).
В пресс-службе Красноярской епархии рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск, что в Христорождественском храме праздничное богослужение возглавит Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.
Для движения транспорта будут закрыты участки:
- на Добролюбова (от переулка Кочубея до дома № 17 на Гастелло);
- на Менделеева (от здания № 44 на Щорса до здания № 35г);
- на улице Академика Павлова.
Ограничение будут действовать с 9 вечера 6 января до 7 утра 7 января.
Но зато в Красноярске в Рождественскую ночь по пяти маршрутам будут курсировать бесплатные автобусы. Эту информацию подтвердили в департаменте транспорта. Движение будет осуществляться от храма Рождества Христова (ул. Щорса, 44а) и Успенского мужского монастыря (Лесная, 55а).
Праздничное богослужение пройдет в храме Рождества Христова Фото: Красноярская епархия
КОНКРЕТНО
Автобусы будут следовать по пяти маршрутам:
Маршрут № 1:
Храм Рождества Христова – Мичурина – Красраб – Тамбовская –Шевченко – Амурская – Суворова – Мичурина – Павлова – 60 лет Октября, 169а (МП «КПАТП №7»).
Маршрут № 2:
Храм Рождества Христова – Щорса – Мичурина – Московская – Красраб - Матросова – Свердловская – переулок Кривоколенный –60 лет Октября, 169а (МП «КПАТП №7»).
Маршрут № 3:
Храм Рождества Христова – Щорса – Мичурина – Октябрьский мост –Авиаторов – Партизана Железняка – Аэровокзальная – Взлётная –78 Добровольческой бригады – 9 мая – Комсомольский – Краснодарская – Металлургов – Тельмана – Воронова – Гайдашовка – Енисейский тракт – Солнечный.
Маршрут № 4:
Храм Рождества Христова – Щорса – Мичурина – Октябрьский мост –Партизана Железняка – Белинского – Ленина – Железнодорожников –Свободный – Ладо Кецховели – Копылова – Высотная – Тотмина – ул. Калинина, 84 (МП «КПАТП №5»).
Маршрут № 5:
Свято-Успенский мужской монастырь – Лесная – Свободный –Лесопарковая – Чернышева – Гусарова – Мирошниченко – Е. Стасовой – Высотная – К. Армии – Копылова – Профсоюзов – Мира – Вейнбаума – Коммунальный мост – Матросова – 60 лет Октября,169а (МП КПАТП-7).
Ориентировочное время отправления - 02.30.