Красноярские спасатели помогли заблудившейся на «Столбах» туристке

5 Янв. 2019 2019-01-05T08:15:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Красноярские спасатели помогли туристке, которая накануне, 4 января, заблудилась во время прогулке по заповеднику «Столбы». Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в КГКУ «Спасатель».

Девушка не сразу обратилась за помощью, некоторое время она пыталась выйти самостоятельно. Но когда поняла, что ходит по кругу, позвонила в единую дежурную диспетчерскую службу и сообщила свои примерные координаты. Спасатели быстро сориентировались, прибыли в указанное место и вывели путешественницу из заповедника.

Кроме того, в Богучанском районе спасатели выезжали на поиски мужчины. Поступила информация из полиции, что он находится в охотничьем угодье в беспомощном состоянии и не может самостоятельно передвигаться. Но, к сожалению, найти мужчину не удалось. Не исключено, что родственники смогли самостоятельно вывезти пострадавшего из леса.