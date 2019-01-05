На левобережье Красноярска произошло серьезное ДТП с пострадавшими

5 Янв. 2019 2019-01-05T06:16:08+03:00

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В Красноярске на улице Калинина накануне, 4 января, произошло массовое ДТП. Информация об этом появилась в социальных сетях. Свидетели выложили фото с места происшествия.

По словам очевидцев, участниками аварии стали водители автомобилей, «Nissan X-Trail», «Subaru» и «Toyota».

«Виноват Сандеро. Вылетел на встречку, впечатался в икстрейл, вместе с ним впечатался в субарика, потом зацепил спринтера. Вину не признает, увезли на скорой», - написал красноярец Максим.

Более точно об обстоятельствах ДТП «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю. Установлено, что «Renault Sandero» управлял 78-летний мужчина. По неустановленной пока причине он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Nissan X-Trail», который от сильного удара отбросило в столб электроопоры. «Renault Sandero» продолжил движение и врезался в «Subaru», а после в автомобиль «Toyota».

Пострадавшие будут проходить амбулаторное лечение Фото: ЧП-Красноярск

В результате аварии пострадали два человека. Это предполагаемый виновник авария – водитель «Renault Sandero» и 28-летний владелец «Nissan X-Trail» . Оба получили незначительные травмы и отправлены на амбулаторное лечение. По предварительной информации, все участники ДТП были трезвые.

В соцсетях сейчас бурно обсуждают это происшествие. Ведь на Калинина аварии случаются с завидной регулярностью.

«На Калинина всегда летают, куда спрашивается, летят-то? Каждый день ДТП…», - посетовала местная жительница Елена.

Некоторые даже предложили установить на дороге разделительный бордюр.

По какой причине водитель «Renault Sandero» выехал на встречную полосу движения, еще предстоит установить соответствующим органам.

Фото: ЧП-Красноярск.