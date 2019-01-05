Хоккеисты «Енисея» попросили болельщиков устроить во время матча игрушкопад

5 Янв. 2019 2019-01-05T05:21:31+03:00

Все эти игрушки подарят ребятам из детских домов на Рождество

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7 января на стадионе «Енисей» состоится матч хоккеистов «Енисея» против новосибирского «Сибсельмаша». В преддверии этой игры хоккеисты из красноярской команды обратились к своим болельщикам через соцсети с необычной просьбой: принести на матч мягкие игрушки. И по команде устроить во время матча настоящий игрушкопад!

Напомним, подобную акцию уже проводили игроки команды «Сокол». Тогда тоже на лед полетели лисички, зайчата, медвежата и другие мягкие игрушки.

И вот сейчас хоккеисты «Енисея» решили устроить на Рождество праздник для ребят из детских домов. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, игрушки после матча соберут и передадут в подарок от команды и ее болельщиков.

Игры стартуют с 5 января Фото: ХК "Енисей"

А В ЭТО ВРЕМЯ

С 5 января в Красноярске на стадионе «Енисей» стартует зональный турнир первенства России среди команд 2002-2003 годов рождения. Путевки в финальный этап будут оспаривать шесть команд. Матчи западной зоны первенства России среди старших юношей пройдут в это же время в Кирове. Финальный турнир стартует 30 марта и продлится по 7 апреля 2019 года.