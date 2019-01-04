Власти Красноярска обновили сайт администрации

4 Янв. 2019 2019-01-04T11:07:16+03:00

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Администрация Красноярска модернизировала свой сайт. Вместо привычного, но несколько блеклого и официозного варианта теперь - удобная выкладка информации, новые разделы и даже новый слоган. Раньше был - «Красноярск- город инноваций, партнерства и согласия!», теперь - «Красноярск – душа и сила Сибири». Впрочем, изменения почти наверняка придутся по душе красноярцам, ведь предыдущая версия сайта, как ни крути, была несколько устаревшей.

Теперь удобно получать информацию и о Красноярске в целом, и о работе мэрии, муниципальных услугах. Отдельный раздел «Фотогалерея» тоже многих заинтересует, особенно гостей города, которых к моменту начала Универсиады, безусловно, прибавится. Пока новая версия сайта запущена в тестовом режиме. Об этом имеется соответствующее предупреждение. В дальнейшем работа ресурса будет налажена на постоянной основе.