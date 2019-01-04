2019-01-04T10:21:23+03:00
Общество

На жд-вокзале в Красноярске ввели режим усиленной безопасности

Появились турникеты и металлоискатели
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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На жд-вокзале в Красноярске ввели режим усиленной безопасностиНа жд-вокзале в Красноярске ввели режим усиленной безопасностиФото: Мария ЛЕНЦ
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С первого января жд-вокзал Красноярска работает в новом режиме: усилена безопасность, появились металлоискатели и турникеты, а на перрон можно попасть только через здание - никаких обходных путей, сообщает ТВК. Обойти здание по пешеходному мосту - теперь не вариант.

Попасть к поезду можно только через само здание - центральный или боковые входы, ведущие на цокольный этаж. Пункты досмотра имеются, к слову, на каждом входе. Так что зайцем на вокзал не проникнешь.

- Досмотр на вокзале введен в соответствии с требованиями закона о транспортной безопасности. И требование этого закона – одно из основных условий проведения Универсиады, - пояснили в пресс-службе РЖД.

Кстати, сейчас в здании идет ремонт и модернизация: потолки подновят, а табло заменят на новые.

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