2019-01-04T09:41:58+03:00
Происшествия

В Красноярске задержали водителя, насмерть сбившего 19-летнего парня в новогоднюю ночь

ДТП случилось на Качинской [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: ГУ МВД по Красноярскому краюФото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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Водителя, насмерть сбившего на Качинской в новогоднюю ночь 19-летнего парня, задержали, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Напомним, авария произошла в 03.30 утра неподалеку от дома по Качинской, 64. Водитель наехал на лежащего парня (возможно, тот поскользнулся и упал) и сбежал. Найти виновника удалось сотрудникам розыска полка ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское». Они проанализировали данные камер видеонаблюдения и нагрянули домой к 44-летнему виновнику аварии. Тот сам и не думал признаваться.

Водитель, насмерть сбивний 19-летнего парня в новогоднюю ночь.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- В настоящее время подозреваемый доставлен в отдел полиции и в дальнейшем будет направлен в суд за оставление места дорожно-транспортного происшествия. Мужчине грозит лишение водительского удостоверения на срок до полутора лет или административный арест до 15 суток, - сообщили в полиции.

Что касается смерти паренька, то возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Виновнику грозит до 5 лет лишения свободы.

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