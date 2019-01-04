2019-01-04T09:09:14+03:00
Происшествия

В Туве 15-летняя школьница «развела» на деньги женщину, продав ей через соцсеть несуществующую национальную одежду

Начинающую мошенницу проверяет полиция
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Туве 15-летняя школьница «развела» на деньги женщину, продав ей через соцсеть несуществующую национальную одеждуВ Туве 15-летняя школьница «развела» на деньги женщину, продав ей через соцсеть несуществующую национальную одеждуФото: Мария ЛЕНЦ
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Преступление с национальным колоритом произошло в Туве. 15-летняя школьница из Кызыла вела в соцсети ВКонтакте торговлю несуществующей национальной одеждой. Одна пострадавшая уже имеется, сообщает ГУ МВД по Туве. 25-летняя кызылчанка решила купить к Новому году национальный костюм и нашла подходящий по цене в соцсетях - спрос, как известно, рождает предложение.

- Покупательница перевела на банковский счет продавца денежные средства в размере 3 500 рублей. Однако в оговоренные время и дату продавец не доставил заказанный костюм, и впоследствии перестал выходить на связь, - рассказали «Комсомольской правде- Красноярск» в региональном главке полиции.

На след мошенницы сыщики вышли быстро. И удивились, поняв, что это в сущности еще ребенок. По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас с официальным представителем девочки и с ней самой работают полицейские, проверяют на причастность к другим преступлениям.

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