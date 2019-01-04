Прочно увяз в снегу: полицейские выручили дальнобойщика, застрявшего на фуре в кювете

4 Янв. 2019 2019-01-04T08:19:45+03:00

34-летний водитель не справился с управлением и слетел с дороги в Красноярском крае [видео]

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На днях в Емельяновском районе края случилось ЧП, которое запросто могло закончиться трагически: грузовик «DAF» прочно увяз в снегу. Произошло это на 21-м километре дороги «Глубокий обход города Красноярск». 34-летний водитель ехал из Иркутска в Енисейск, но не справился с управлением и слетел на своей фуре в кювет аж на 35 метров от дороги, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/685050" frameborder="0"></iframe> Помогли дальнобойщику.Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Чем больше водитель пытался выбраться из снега, тем сильнее грузовик вяз. В конце концов, мужчина уже отчаялся. И тут пришла помощь. Его заметили полицейские Алексей Шахматов и Сергей Уразаев, которые патрулировали дорогу.

- Автоинспекторы, оценив обстановку, остановили два грузовых автомобиля «Камаз» и при помощи сцепки из двух грузовиков, помогли водителю выбраться на трассу, - говорят в полиции. - В результате слаженных действий большегруз был спасен из снежного плена, и водитель смог продолжить свой путь, при этом поблагодарив дорожных полицейских и водителей грузовых автомобилей за оказанную помощь.