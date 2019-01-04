2019-01-04T07:42:11+03:00
Звезды

«Люди. Годы. Жизнь»: в Красноярске открылась выставка Тойво Ряннеля

Она проработает до 25 января
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: ВикипедияФото: Википедия
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Помимо активного отдыха на новогодних праздниках в Красноярске можно и душой отдохнуть. Например посетить выставку работ известного сибирского художника финского происхождения Тойво Ряннеля. Экспозиция «Люди. Годы. Жизнь» открылась в Арт-галерее 13 А (бывший выставочный центр на пр. Металлургов, 13а). Как рассказали в арт-галерее, на здесь выставлены малоизвестные работы Ряннеля.

- Художник много путешествовал по краю, бывал в Игарке, в низовьях Енисея, в Саянах, Туве, Хакасии, - рассказали организаторы. - Многие из этих путешествий были сложными, трудными, опасными. Все это отражено в его пейзажах, которые и представлены на выставке.

Работы художника – это бесценный вклад в российское и мировое искусство. Во только некоторые из них, самые известные: «Рождение Енисея» (1958); «Горные кедры» (1959); «Тропа великана»; «Портрет матери» (1959); «Сердце Саян»; «Портрет гидролога В.Винокурова» (1963); «Перекрытие Енисея в Саянах» (1976). Наверняка они знакомы красноярцам. А на этот раз - на ваш суд представят то, чего вы, возможно, еще не видели.

Добавим, что выставка будет открыта до 25 января.

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