Волонтеры в Красноярске спасают собаку, которая съела закладку с наркотиками

4 Янв. 2019 2019-01-04T07:14:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске зоозащитники пытаются отстоять Бежу, бездомную дворняжку, которая отравилась наркотиками. Как рассказали в приюте собачьих сердец «Верность», после отравления у Бежи галюцинации и судороги, животное сильно мучается. В данный момент помощь Беже оказывают ветеринары.

- Сейчас собака в ветеринарной клинике «Акелла», - рассказала активистка движения Алена Петина. - Но стационар у них заполнен, куда поедет дальше, пока точно не могу сказать. У собаки отравление наркотическим веществом: либо съела закладку, либо накормили специально. Второй день собака с этой дрянью внутри. Вчера ходила, как пьяная и падала, сегодня начались приступы. Зрачки не реагируют на свет.

Беже очень нужна помощь неравнодушных людей. Если готовы помочь, обратитесь к волонтерам приюта собачьих сердец «Верность» через соцсеть ВКонтакте.