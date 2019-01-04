2019-01-04T07:14:00+03:00
Общество

Волонтеры в Красноярске спасают собаку, которая съела закладку с наркотиками

Возможно, животное отравили специально
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: Алена МосинаФото: Алена Мосина
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В Красноярске зоозащитники пытаются отстоять Бежу, бездомную дворняжку, которая отравилась наркотиками. Как рассказали в приюте собачьих сердец «Верность», после отравления у Бежи галюцинации и судороги, животное сильно мучается. В данный момент помощь Беже оказывают ветеринары.

- Сейчас собака в ветеринарной клинике «Акелла», - рассказала активистка движения Алена Петина. - Но стационар у них заполнен, куда поедет дальше, пока точно не могу сказать. У собаки отравление наркотическим веществом: либо съела закладку, либо накормили специально. Второй день собака с этой дрянью внутри. Вчера ходила, как пьяная и падала, сегодня начались приступы. Зрачки не реагируют на свет.

Беже очень нужна помощь неравнодушных людей. Если готовы помочь, обратитесь к волонтерам приюта собачьих сердец «Верность» через соцсеть ВКонтакте.

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