Красноярские спасатели вытащили из Енисея тело неизвестного человека

4 Янв. 2019 2019-01-04T06:51:14+03:00

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В минувшие сутки красноярские спасатели дважды оказывали помощь полиции. Об этом рассказали в КГКУ «Спасатель». В первом случае пришлось извлекать тело неизвестного человека из Енисея. Оно находилось в 15 метрах от берега на поверхности воды. Пол, возраст и другие приметы найденного не сообщаются. Полиция в данный момент выясняет, носила ли гибель криминальный характер.

Что касается второго тела, то его спасатели извлекли из коллектора. Не исключено, что это человек без определенного места жительства. Впрочем, и в данном случае все подробности гибели человека предстоит установить полицейским. Напомним, что 20 декабря спасателям также пришлось доставать из коллектора тело погибшего. Это оказался обычный бродяга, который спасался в теплотрассе от холода. Неподалеку от места его гибели обнаружен лежак.