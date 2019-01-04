2019-01-04T06:16:44+03:00
Происшествия

В Минусинске полиция изъяла 2 700 бутылок нелегальной водки

Хранилась она в обычном гараже [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Минусинске полиция изъяла 2 700 бутылок нелегальной водкиВ Минусинске полиция изъяла 2 700 бутылок нелегальной водкиФото: Мария ЛЕНЦ
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Жители Минусинска попались на торговле нелегальной водкой. Подпольную точку, где хранилось спиртное, накрыли на днях полицейские. В обычном гараже частного дома на окраине городка они нашли свыше 2 тыс 700 бутылок водки различных марок без каких-либо документов и маркировки, а также 140 литров этилового спирта в пластиковых емкостях.

Задержаны и владельцы - мужчина и женщина 1971 и 1973 годов рождения. Известно, что водку и спирт предполагалось реализовать на территории Красноярского края и Хакасии, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Максимальная санкция статьи предполагает до 6 лет лишения свободы. Торговцы в настоящее время - под подпиской о невыезде. Изъятый алкоголь направлен на экспертизу.

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