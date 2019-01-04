2019-01-04T05:35:25+03:00
Происшествия

В Красноярске 16-летний подросток разгромил 11 машин на стоянке

На парня завели уголовное дело
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: ТВКФото: ТВК
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Припаркованные на охраняемой стоянке КрАЗа машины остались без стекол, сообщает ТВК. Накануне здесь похозяйничал 16-летний подросток. Он разгромил 11 автомобилей, три из которых ограбил. По словам очевидцев, вандала задержали на месте преступления: один из сотрудников завода вышел после смены с предприятия и увидел, что происходит. Сумма ущерба пока не сообщается: предстоит провести оценку и определить ее.

В красноярской полиции рассказали, что на парня завели уголовное дело по статье «Кража». Правда, по данным полицейских, подросток повредил всего четыре автомобиля. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. После выяснения и оценки станет понятно, какое именно грозит наказание вандалу. Что касается его личности, то о ней ничего не сообщается: из какой парень семьи, состоит ли на учете в органах ПДН,что толкнуло его на этот шаг - пока неизвестно.

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