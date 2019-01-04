2019-01-04T05:13:27+03:00
Общество

В Красноярске резко вырос объем переводов средств с карты на карты

Общая сумма таких переводов в прошлом году - 365 миллиардов рублей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске резко вырос объем переводов средств с карты на картыВ Красноярске резко вырос объем переводов средств с карты на картыФото: Мария ЛЕНЦ
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На 58 процентов вырос объем переводов денежных средств с карты на карту в Красноярском крае, сообщает Сибирское управление Центробанка России. В денежном эквиваленте сумма составила 365 миллиардов рублей. Немало. Более того, за первые три квартала прошлого года объем таких операций превысил общий показатель 2017 года. Банки выпустили 173,8 миллиона карт - это также значительно выше, чем в 2017 году.

- Несмотря на то что доля этого сегмента в общем количестве операций по картам физических лиц пока не так велика — 13 процентов, совокупный объем таких транзакций активно увеличивается и по итогам сентября составил 19,2 триллиона рублей, - сообщает Центробанк.

Добавим также, что, по мнению аналитиков, Красноярск - один из лидеров в сегменте онлайн-кредитования. В ТОП-3 городов вошли Красноярск, Казань и Новосибирск.

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