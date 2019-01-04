2019-01-04T05:43:03+03:00
Спорт

Алексей Ягудин: «Уверен, что объекты Универсиады будут востребованы»

Четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию пропагандирует Универсиаду
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: пресс-служба УниверсиадыФото: пресс-служба Универсиады
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Четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин принял участие в эстафете огня Универсиады в Калининграде и рассказал, что думает о предстоящем спортивном событии. По словам фигуриста, все построенные в Красноярске объекты однозначно будут востребованы, и он рад, что городу удалось получить возможность настолько масштабно обустроить спортивную инфраструктуру. Кроме того, Ягудин напомнил, что Сибирь всегда была радушным и хлебосольным краем.

- Пусть иностранцы и те россияне, кто почему-то еще не сделал этого, откроют для себя настоящую Сибирь! Понимаю, как спортсмен, волнение тех, кто будет состязаться за звание лучшего, но я бы пожелал командам не забывать в погоне за медалями получить удовольствие от участия, - рассказал Ягудин пресс-службе Универсиады-2019. - Это праздник молодости, энергии, дружбы, это возможность встретить интересных людей, завести друзей более чем в полусотне стран. А всех будущих зрителей я призываю не упустить шанс прикоснуться к событию мирового масштаба и оценить всю широту сибирского гостеприимства!

Добавим, что Универсиада-2019 пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. На нее съедутся более 3 000 спортсменов из 50 стран мира. Будет разыграно более 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

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