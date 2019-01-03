2019-01-03T13:11:38+03:00
Происшествия

Трое детей пострадали в аварии на трассе Красноярского края

Одна из машин выехала на встречную полосу
Ася ЖУКОВА
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Трое детей пострадали в аварии на трассе Красноярского края. Фото: пресс-служба УГИБДД России по Красноярскому краю.Трое детей пострадали в аварии на трассе Красноярского края. Фото: пресс-служба УГИБДД России по Красноярскому краю.
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В жесткой аварии на трассе в Красноярском крае пострадали трое детей. Об этом ДТП сообщили в пресс-службе регионального главка.

Авария случилась на 463-м километре дороги Р-257 «Енисей». «Лада Калина», которой управлял 31-летний мужчина, двигалась со стороны Минусинска в Шушенское.

- Предварительно: водитель «Лады» не справился с управлением, - рассказывают полицейские. - Допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan Liberty.

В момент ДТП на заднем сиденье отечественной машины находились двое детей, 6 и 8 лет. Причем оба были пристегнуты адаптерами ремней, не отвечающими требованиям безопасности, подчеркивают в полиции. То есть их перевозили без автокресел.

Дети получили травмы, их пришлось увезти в клинику. Также пострадал 2-летний малыш, который ехал в Nissan Liberty. Попали в больницу и оба водителя.

Сейчас обстоятельства ДТП выясняют дорожные инспекторы.

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