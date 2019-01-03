3 Янв. 2019 2019-01-03T12:47:27+03:00

«Это не шутки, подрезала маршрутку»: после маневра BMW автобус вынесло на тротуар. Фото, видео: ЧП - Красноярск.

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Автобус №2 с пассажирами попал в ДТП в Красноярске. Все случилось в самом центре, на перекрестке Ленина – Декабристов, сообщили в паблике «ЧП – Красноярск».

На фото – автобус, развернувшийся поперек дороги, снес ограждение и знак «Движение пешеходов запрещено». Остановился буквально в паре метров от людей на тротуаре.

На кадрах установленной неподалеку камеры, видно: перед пересечением улиц Декабристов и Ленина BMW стал резко перестраиваться и ушел вправо. Поже очевидцы расскажут: в момент аварии за рулем иномарки была женщина.

БМВ перестроился перед автобусом и... .Видео проекта Krasmix.ru

Чтобы предупредить ДТП, автобус принялся тормозить. В итоге его понесло прямо на столб и ограждение...

- Пострадавших в ДТП нет, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД России по краю. – Наши сотрудники работают на месте аварии. Все подробности случившегося сейчас выясняются.