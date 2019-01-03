Спецавтомобиль попал в серьезное ДТП в Красноярске

3 Янв. 2019 2019-01-03T10:46:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Советском районе Красноярска произошла серьезная авария с участием спецавтомобиля. Все случилось сегодня днем, 3 января, на пересечении улиц Взлётная и Весны, причем это была машина ДПС, сообщили в паблике «ЧП – Красноярск».

На выложенных в сеть кадрах видно: спецавтомобиль движется на запрещающий сигнал светофора, а RAV-4 – на зеленый. От мощного удара иномарку отшвырнуло прямо на электроопору.

- Авария действительно случилась, - подтвердили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД. – В ряде СМИ и сети Интернет опубликована информация, что в ней участвовал экипаж ДПС. Официально сообщаем: она является недостоверной. За сутки в крае не было ни одного ДТП с участием транспортных средств ГУ МВД России по региону.

Между тем, по словам одного из очевидцев, в ДТП попал автомобиль Росгвардии. Но – подчеркнем – это неподтвержденные сведения, свидетель может ошибаться.

- В случившемся ДТП усматривается вина водителя спецавтомобиля, - комментируют в пресс-службе краевого главка. – Сотрудники понесут наказание в рамках действующего законодательства.