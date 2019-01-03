2019-01-03T08:20:25+03:00
Происшествия

Хозяин, отзовись! В Красноярске сбитого машиной домашнего пса выручил прохожий

И теперь собака ждет, когда ее заберут домой
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске сбитого машиной домашнего пса выручил прохожий. Фото: Лимпопо.В Красноярске сбитого машиной домашнего пса выручил прохожий. Фото: Лимпопо.
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В Солнечном микрорайоне Красноярска сбили и бросили на обочине домашнего пса. Об этом случае рассказали в группе клиники «Лимпопо» в соцсетях.

Вчера, 2 января, ветеринарам доставили пострадавшую на дороге собаку. Привез мужчина, прохожий. Он заметил, что псу плохо, у него травмы. И не смог остаться в стороне.

- Парень привез собаку к нам, - сообщили в «Лимпопо».

По всему видно, пес домашний. Довольно ухоженный, не худой. На нем светло-коричневый кожаный ошейник. Может быть, бедолага потерялся в новогодние праздники. Испугался звуков петард и сорвался с поводка. Или был на самовыгуле и угодил под колеса.

Хозяин, отзовись! Фото: Лимпопо.

Хозяин, отзовись! Фото: Лимпопо.

Как бы то ни было, в клинике ему помогли. Пролечили, поставили капельницу. На время пса приютил спасший его прохожий.

- Возможно, вы знаете, чья собака, – говорят представители клиники. – Хозяин, отзовись!

Для связи – вот номер мужчины, нашедшего пса 8983-209-67-80 Андрей.

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