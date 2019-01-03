3 Янв. 2019 2019-01-03T05:46:29+03:00

Кольцо с руки жительницы Красноярского края пришлось снимать спасателям. На фото - "операция" по снятию кольца, которое женщина носила 30 лет. Фото: Тувинский поисково-спасательный отряд.

Сама избавиться от украшения женщина не смогла

Изменить размер текста: A A

Женщине из Зеленогорска Красноярского края пришлось вызывать сотрудников МЧС, снять кольцо. Об этом случае сообщили в КГКУ «Спасатель».

Он произошел накануне, 2 января. Женщина носила кольцо несколько лет, буквально не расставалась с ним. Однако в последнее время палец серьезно распух, украшение начало все сильнее врезаться в кожу.

Хозяйка попробовала было сама избавиться от кольца – никак. Стала болеть рука. Было понятно: кольцо надо немедленно снимать. Поэтому женщина побежала к спасателям.

- В расположение отряда обратилась женщина, – говорится в сводке. – Понадобилось снятие кольца с пальца. Были выполнены слесарные работы.

Кольцо разрезали, палец освободили. И теперь здоровью женщины ничего не угрожает. Спасибо, выручили спасатели!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Моя прелесть! В Туве спасатели помогли женщине снять кольцо, которое она носила 30 лет

В Туве спасатели помогли женщине снять обручальное кольцо, которое она носила в течение 30 лет. Однако в последнее время палец сильно распух, от украшения надо было избавляться. (Подробнее).