Кольцо с руки жительницы Красноярского края пришлось снимать спасателям
Женщине из Зеленогорска Красноярского края пришлось вызывать сотрудников МЧС, снять кольцо. Об этом случае сообщили в КГКУ «Спасатель».
Он произошел накануне, 2 января. Женщина носила кольцо несколько лет, буквально не расставалась с ним. Однако в последнее время палец серьезно распух, украшение начало все сильнее врезаться в кожу.
Хозяйка попробовала было сама избавиться от кольца – никак. Стала болеть рука. Было понятно: кольцо надо немедленно снимать. Поэтому женщина побежала к спасателям.
- В расположение отряда обратилась женщина, – говорится в сводке. – Понадобилось снятие кольца с пальца. Были выполнены слесарные работы.
Кольцо разрезали, палец освободили. И теперь здоровью женщины ничего не угрожает. Спасибо, выручили спасатели!
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