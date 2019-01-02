2 Янв. 2019 2019-01-02T15:44:19+03:00

ФСБ предложила на время Универсиады запретить продажу оружия и митинги в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

ФСБ России разработала проект указа президента о мерах безопасности на время проведения в Красноярске Универсиады-2019. Документ размещен в среду на официальном портале проектов федеральных актов. Предлагаемый комплекс мер по усилению безопасности включает в себя запрет на торговлю оружием, проведение различных пикетов и митингов по всему краю.

-Запретить в период введения усиленных мер безопасности на территории Красноярского края продажу гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного оружия, боеприпасов (патронов) и специальных средств, - говорится в тексте проекта.

Что касается пикетов и митингов, которые уже согласованы на период Студенческих игр, то их придется перенести. Также в целях безопасности предлагается частично приостановить работу опасных производств в Красноярске и близлежащих районах - Емельяновском и Березовском. Меры будут действовать с 21 февраля по 14 марта, а контролировать процесс будет специально созданный межведомственный штаб при Национальном антитеррористическом комитете.